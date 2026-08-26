Varanasi News: पुलिस लाइन में कैफेटेरिया और बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:38 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:38 AM IST
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पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने मंगलवार शाम पुलिसलाइन में नव-निर्मित कैफेटेरिया और जीर्णोद्धार किए गए बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया। कहा कि नई सुविधाओं से पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। कैफेटेरिया और बैडमिंटन कोर्ट से पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। उन्हें एक बेहतर और स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध होगा। इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय) शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन एवं मुख्यालय प्रमोद कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त लाइन वैभव बांगर,सहायक पुलिस आयुक्त लाइन गौरव कुमार आदि मौजूद रहे।
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