बजार म बरक्कत क भौकाल: 1200 करोड़ का सराफा, 1000 करोड़ के वाहन बिके; सोने-चांदी से लेकर फूल झाड़ू तक बिकी

पांच मर्सिडीज और 5500 दोपहिया वाहन बिके, एसयूवी की रही सबसे ज्यादा धूम

धनतेरस पर काशी का ऑटोमोबाइल बाजार पूरी तरह गुलजार रहा। शुभ मुहूर्त में नया वाहन घर ले जाने की परंपरा के चलते जिलेभर के विभिन्न ऑटोमोबाइल शोरूम्स से देर रात तक 8000 से अधिक दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों की डिलीवरी की गई।



दो हजार कारों की बुकिंग हुई। इस बार दो महीने में शहर के भीतर पांच मर्सिडीज की भी डिलीवरी की गई। वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता के मुताबिक, एक हजार करोड़ का कारोबार हुआ। डीलरों के मुताबिक, इस बार चारपहिया वर्ग में ग्राहकों की पहली पसंद 10 लाख से 18 लाख रुपये बजट वाली सब-कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्ट एसयूवी (मारुति फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, टाटा पंच, नेक्सन और हुंडई क्रेटा) रहीं, जबकि बजट सेगमेंट में मारुति वैगन-आर की भी अच्छी डिमांड रही।



दोपहिया वाहनों की बिक्री में 10 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले साल 5000 बाइक की बिक्री हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा 5500 तक पहुंच गया। हालांकि, इसमें करीब 1000 लाेगों ने ईवी की भी खरीदारी की। डीलर्स के मुताबिक, लगभग 75 फीसदी वाहनों की खरीद बैंक लोन और आकर्षक त्योहारी एक्सचेंज ऑफर के जरिये की गई।



शोरूम पर दिन भर बुकिंग और डिलीवरी के लिए ग्राहकों की आवाजाही लगी रही। कई वाहनों पर चार महीने की वेटिंग चल रही है। वाराणसी ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन व आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस बार कुल वाहन बिक्री में करीब 10-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।