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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BJP President Nitin Naveen in Kashi Offered prayers at Vishwanath Dham will interact directly with youth

काशी में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन: विश्वनाथ धाम में किए दर्शन-पूजन, युवाओं से सीधे करेंगे संवाद

Thu, 08 Oct 2026 09:52 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 08 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

नितिन नवीन बृहस्पतिवार की सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। वे श्रद्धापूर्वक बाबा विश्वनाथ के दर्शन-पूजन किए। इस दौरान भाजपा के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 

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BJP President Nitin Naveen in Kashi Offered prayers at Vishwanath Dham will interact directly with youth
काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे नितिन नवीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। गुरुवार को उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। इस मौके पर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किए। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी व अन्य नेता भी मौजूद रहे। 

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निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नवीन सुबह करीब आठ बजे मंदिर पहुंचें। वह श्रद्धापूर्वक बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन किए। यह उनके वाराणसी दौरे का एक प्रमुख और आध्यात्मिक हिस्सा रहा। दर्शन-पूजन के बाद वे कई बैठक में शामिल होंगे। 
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राष्ट्रीय अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ भी जाएंगे। वहां वह युवाओं के साथ एक विशेष संवाद सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में नितिन नवीन युवाओं से सीधे बातचीत करेंगे। उनका उद्देश्य युवाओं के विचारों को सुनना और उनसे सीधा जुड़ाव स्थापित करना है। यह सत्र युवाओं के लिए अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करेगा।

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