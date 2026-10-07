काशी में नितिन नवीन: बोले- सीएम योगी ने यूपी को बीमारू राज्य की सूची से बाहर निकालने का काम किया

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। युवा अब नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा है बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। युवा अब न रुकेगा और न ही थकेगा। देश के लिए काम करेगा। 2047 का विकसित भारत बनाने में सहभागी बनेगा। प्रधानमंत्री के वी कैन डू इट नारे के साथ युवा सभी जगहों पर डटा रहेगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं के अंदर आशा और उम्मीद को जगाने का काम किया है।



राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तीन तलाक खत्म किया। विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाई। नक्सलवाद को खत्म किया। चार करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया। उत्तर पूर्व राज्यों तक आसान पहुंच सुनिश्चित की। उन्होंने दीनदयाल जी के अंत्योदय की भी बात की और एक भारत श्रेष्ठ भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया।



प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर निकाली गई यात्रा में शामिल युवाओं का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि ये युवा गांव-गांव गए। सेवा के साथ संवाद किया और लोगों के बीच योजनाओं की चर्चा की। आज का दिन विकसित भारत के सपने को पूरा करने का संकल्प लेने का भी दिन है। यात्रा के दौरान युवाओं ने गांवों में सफाई, पौधरोपण और नशामुक्ति अभियान चलाने के साथ लोगों से योजनाओं पर संवाद किया।