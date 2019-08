भाजपा विधायक ने कहा- एससी/एसटी एक्ट हटाकर जातिवाद हो जाएगा खत्म

बलिया जिले के बैरिया विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ज्यादातर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। वह कभी आजम खान पर बोलते हैं तो कभी पीएम मोदी और सीएम योगी को भगवान का अवतार बता देते हैं। वहीं अब उन्होंने एससी/एसटी एक्ट को लेकर बयान दिया है।भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि जातिवाद आज केवल एससी/एसटी एक्ट के कारण जीवित है, अगर इस अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए, तो कोई अस्पृश्यता नहीं होगी। एससी-एसटी एक्ट और आरक्षण ने जातिवाद को जीवित रखा है।

BJP MLA from Ballia, Surendra Singh: Casteism is alive today only because of the SC/ST Act, if this Act is repealed there will be no untouchability. SC/ST Act and reservations have kept casteism alive. (11.8.19) pic.twitter.com/dMlIP8iwbh