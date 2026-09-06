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Varanasi News: बीएचयू के आलोक, स्मृति राज वियतनाम में पढ़ेंगे शोध पत्र

Sun, 06 Sep 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:46 AM IST
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BHU's Alok and Smriti Raj to present research papers in Vietnam.
बीएचयू के जर्मन अध्ययन विभाग के शोधार्थी आलोक उपाध्याय और स्मृति राज 11 सितंबर को वियतनाम स्थित वियतनाम जर्मन यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अकादमिक कार्यक्रम में शोध-पत्र प्रस्तुत करेंगे। आलोक उपाध्याय डॉ. ओम प्रकाश के निर्देशन में शोध कार्य कर रहे हैं। जो शोध पत्र वहां प्रस्तुत करेंगे, उसमें जर्मन भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रवासन, नस्लवाद, पहचान एवं सामाजिक-सांस्कृतिक अपनत्व जैसे समसामयिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। शोधपत्र में विद्यार्थियों के बीच इन संवेदनशील विषयों को संवादात्मक एवं प्रभावी शिक्षण-पद्धतियों के माध्यम से प्रस्तुत करने पर विशेष जोर दिया गया है। आलोक उपाध्याय मूलरूप से भभुआ, कैमूर के रहने वाले हैं।
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