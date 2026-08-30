बीएचयू: दाखिले से मना किया तो देने होंगे 1000 रुपये, 2026-27 सत्र की पीजी कोर्स प्रवेश प्रक्रिया होगी समाप्त

काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सभी स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त को बंद होगी। बीएचयू की केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इसके बाद शुल्क वापसी भी विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही हो पाएगी। अगर कोई विद्यार्थी 31 अगस्त के बाद फीस वापसी का आवेदन करता है तो उसे 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। यह धनराशि विश्वविद्यालय की ओर से काट ली जाएगी।

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विश्वविद्यालय की केंद्रीय प्रवेश समिति ने इस संबंध में सूचना जारी कर अभ्यर्थियों को निर्धारित समयसीमा में प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। सूचना में बताया गया है कि 31 अगस्त से प्रवेश वापस लेने का विकल्प भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसका आवेदन संबंधित केंद्र, संकाय, विभाग या कॉलेज की ओर से प्रक्रिया में लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से समयसीमा का ध्यान रखने और निर्धारित तिथि तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।पांच सितंबर से कक्षाएं चलाने की तैयारी : विश्वविद्यालय में नए सत्र में पांच सितंबर से कक्षाएं चलाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर विभागवार हुए प्रवेश के अनुसार प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची तैयार कराई जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से विभागवार कक्षाएं चलाने के उद्देश्य से समय-सारिणी तैयार कराने, शिक्षकों की सूची बनाए जाने आदि की दिशा में भी कार्रवाई चल रही है।