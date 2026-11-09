भाई दूज: कल दोपहर 12:36 बजे से मनेगा का पर्व, मध्याह्न काल में पूजा का विधान; द्वितीया तिथि शुरू होगी

भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य की पौराणिक गाथा

ऋग्वैदिक और पौराणिक आख्यानों में चित्रगुप्त जी को संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी और कायस्थ समाज का आदिपुरुष माना गया है। कथा के अनुसार, ब्रह्मा जी ने जब प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का लेखा-जोखा रखने का दायित्व सूर्यपुत्र यमराज को सौंपा, तो समूची सृष्टि की बढ़ती आबादी के कारण यमराज को हिसाब-किताब रखने में भारी कठिनाई होने लगी।



यमराज की व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी स्वयं 11 हजार वर्षों तक गहन तपस्या में लीन हो गए। तत्पश्चात वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन उनकी काया से एक अत्यंत तेजस्वी, श्याम वर्ण के दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। कमल सदृश नयन, कुंडल, मोतियों की माला और पीतांबर धारण किए इस दिव्य स्वरूप के हाथों में कलम और दवात सुशोभित थे।



जब उन्होंने अपने नाम और स्वरूप को लेकर जिज्ञासा व्यक्त की, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि काया से उत्पन्न होने के कारण आपकी जाति ‘कायस्थ’ होगी और अंतःकरण (चित्त) में गुप्त रहने से आपका नाम ‘चित्रगुप्त’ कहलाएगा। तभी से वे धर्मराज के प्रमुख सहयोगी बनकर जीवों के कर्मफल का नियमन करते हैं।