Varanasi News: प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि से जन्मभूमि तक 1600 किमी का सफर, 17 सितंबर को काशी से वडनगर निकलेंगे 250 बाइकर्स

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इस यात्रा में बाइकर्स 25-25 के दस ग्रुप में रहेंगे। ये ग्रुप अलग-अलग जनपदों और राज्यों से होते हुए वडनगर पहुंचेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पूरे प्रदेश से भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में यात्रा की तैयारियों, मार्ग, स्वागत कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी।यात्रा का मुख्य संदेश ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि और जन्मभूमि से कर्मभूमि’ रखा गया है। काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि और गुजरात के वडनगर को उनकी जन्मभूमि से जोड़ते हुए इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर बाइकर्स का स्वागत किया जाएगा।इसी क्रम में वडनगर से भी एक बाइक यात्रा बनारस पहुंचेगी। दोनों यात्राओं के माध्यम से काशी और वडनगर के बीच जुड़ाव का संदेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान अलग-अलग जनपदों और राज्यों में बाइकर्स के स्वागत की भी तैयारी की जा रही है।