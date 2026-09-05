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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   250 bikers will set out from Varanasi on the 17th for a 1,600 km journey to Gujarat

Varanasi News: प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि से जन्मभूमि तक 1600 किमी का सफर, 17 सितंबर को काशी से वडनगर निकलेंगे 250 बाइकर्स

Sat, 05 Sep 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:54 AM IST
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250 bikers will set out from Varanasi on the 17th for a 1,600 km journey to Gujarat
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काशी से उनकी जन्मभूमि वडनगर तक 1600 किलोमीटर की बाइक यात्रा निकाली जाएगी। 17 सितंबर को बनारस से 250 बाइकर्स वडनगर के लिए रवाना होंगे। यात्रा की थीम ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि’ रखी गई है। इसी तरह वडनगर से भी बाइक यात्रा बनारस दो अक्तूबर को पहुंचेगी।
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इस यात्रा में बाइकर्स 25-25 के दस ग्रुप में रहेंगे। ये ग्रुप अलग-अलग जनपदों और राज्यों से होते हुए वडनगर पहुंचेंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर शनिवार को सर्किट हाउस में दोपहर 12 बजे बैठक होगी। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पूरे प्रदेश से भाजपा युवा मोर्चा के नेताओं को बुलाया गया है। बैठक में यात्रा की तैयारियों, मार्ग, स्वागत कार्यक्रम और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाएगी।
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यात्रा का मुख्य संदेश ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि और जन्मभूमि से कर्मभूमि’ रखा गया है। काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि और गुजरात के वडनगर को उनकी जन्मभूमि से जोड़ते हुए इस यात्रा को आयोजित किया जा रहा है। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर बाइकर्स का स्वागत किया जाएगा।
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इसी क्रम में वडनगर से भी एक बाइक यात्रा बनारस पहुंचेगी। दोनों यात्राओं के माध्यम से काशी और वडनगर के बीच जुड़ाव का संदेश दिया जाएगा। यात्रा के दौरान अलग-अलग जनपदों और राज्यों में बाइकर्स के स्वागत की भी तैयारी की जा रही है।
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