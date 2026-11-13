आजमगढ़: बाइक की टक्कर से 10 मीटर तक घिसटती गईं दोनों गाड़ियां, बुजुर्ग की मौत; युवक की हालत गंभीर

इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे जहानागंज थाना क्षेत्र के बहती गांव निवासी सिंटू ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों बाइकें करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गईं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।



हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान केवल यादव ने दम तोड़ दिया। वह दो बेटों और चार बेटियों के पिता थे। उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। वहीं, जहानागंज थाना क्षेत्र के बहती गांव निवासी सिंटू की हालत गंभीर बनी हुई है।



हैंडल में हेलमेट टांगकर चल रहे थे

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बसगीत निवासी केवल यादव हेलमेट पहनने के बजाय उसे बाइक के हैंडल में टांगकर चल रहे थे। हादसे के दौरान तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से वह सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी।