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आजमगढ़: बाइक की टक्कर से 10 मीटर तक घिसटती गईं दोनों गाड़ियां, बुजुर्ग की मौत; युवक की हालत गंभीर

Fri, 13 Nov 2026 08:10 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 13 Nov 2026 08:10 PM IST
सार

जिले के समेदा वर्कशॉप के पास बाइक की टक्कर से दोनों गाड़ियां करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गईं। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Azamgarh Both vehicles dragged 10 meters following motorcycle collision old man dies youth critical condition
केवल की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
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सिधारी थाना क्षेत्र के समेदा बाजार स्थित वर्कशॉप के पास शुक्रवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें करीब 10 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गईं।

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हादसे में बसगीत निवासी केवल यादव (65) और दूसरी बाइक पर सवार बहती गांव निवासी सिंटू (27) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को पुलिस ने एंबुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान दोपहर करीब ढाई बजे केवल यादव की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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सिधारी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के बसगीत गांव निवासी केवल यादव सुर्ती की दुकान चलाते थे। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे वह बाइक से समेदा से जहानागंज की तरफ जा रहे थे। समेदा वर्कशॉप के पास बाइक रोककर मुड़ने का प्रयास कर रहे थे।

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परिजनों में मचा कोहराम

इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे जहानागंज थाना क्षेत्र के बहती गांव निवासी सिंटू ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों बाइकें करीब 10 मीटर तक घिसटती चली गईं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं।

हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल भिजवाया। उपचार के दौरान केवल यादव ने दम तोड़ दिया। वह दो बेटों और चार बेटियों के पिता थे। उनकी मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। वहीं, जहानागंज थाना क्षेत्र के बहती गांव निवासी सिंटू की हालत गंभीर बनी हुई है।

हैंडल में हेलमेट टांगकर चल रहे थे
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बसगीत निवासी केवल यादव हेलमेट पहनने के बजाय उसे बाइक के हैंडल में टांगकर चल रहे थे। हादसे के दौरान तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से वह सड़क पर दूर तक घिसटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यदि उन्होंने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी।

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