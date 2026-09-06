फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Ayurvedic college intern doctors resume sit-in protest, abandoning work.

Varanasi News: कामकाज छोड़ फिर धरने पर बैठे आयुर्वेदिक कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर

Sun, 06 Sep 2026 01:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Ayurvedic college intern doctors resume sit-in protest, abandoning work.
मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर काली पट्टी बांध कर  धरना प्रदर्शन करते राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के
राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों की मानदेय बढ़ाए जाने की मांगें पूरी न होने से नाराज डॉक्टरों ने शनिवार को ओपीडी, वार्ड, पढ़ाई आदि कामकाज छोड़कर फिर कॉलेज कैंपस में धरना दे दिया। इस दौरान उनकी कॉलेज के एक शिक्षक से नोकझोंक भी हो गई। शिक्षक ने पैदल मार्च निकाले जाने पर कार्रवाई की धमकी भी दी लेकिन डॉक्टर नहीं माने। करीब 200 डॉक्टरों ने एक स्वर से मानदेय बढ़ाने की मांग की। चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वह लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री और शासन के उच्चाधिकारियों को हकीकत बताएंगे।
विज्ञापन

आयुर्वेदिक कॉलेज में सेवा करने वाले इंटर्न डॉक्टरों को इस समय 7500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। इससे डॉक्टर कई दिनों से नाराज चल रहे थे। इसके पहले बृहस्पतिवार को भी डॉक्टरों ने धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की थी। शनिवार को धरने पर बैठे डॉक्टरों ने बताया कि 15 वर्षों से अटके मानदेय संशोधन की मांग को लेकर अब तक कई बार आवाज उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डॉक्टरों ने हाथों में चरक संहिता, गले में स्टेथोस्कोप और बांह पर काली पट्टी बांधकर कक्षाओं एवं ओपीडी सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार किया। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) के स्पष्ट नियमों और अन्य राज्यों (जैसे दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश) की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी मानदेय बढ़ाकर 25,000 प्रति माह करने की मांग लंबे समय से की जा रही है लेकिन शासन स्तर पर केवल उपेक्षा ही मिल रही है। शासन स्तर से अगर जल्द ही 25 हजार रुपये मानदेय करने का शासनादेश जारी नहीं किया जाता है तो लखनऊ पहुंचकर शासन के उच्चाधिकारियों से मिलकर हकीकत बताई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed