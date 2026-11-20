अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हमलावरों ने परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया। इस दौरान रमेश सिंह की मां हीरावती देवी, रमेश, उनके भाई विनोद सिंह और बेटी हर्षिता सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी को अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने हीरावती देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल रमेश, विनोद और कक्षा 11 की छात्रा हर्षिता को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई। थानाध्यक्ष अमित कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं।



पुलिस के अनुसार, घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से चल रहे विवाद और हमले के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।