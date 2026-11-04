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Varanasi News: वाराणसी के खिलाड़ियों ने मास्टर्स एथलेटिक्स में जीते 12 पदक

Wed, 04 Nov 2026 02:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:18 AM IST
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Athletes from Varanasi won 12 medals in Masters Athletics
लखनऊ में हुई 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वाराणसी के खिलाड़ियों ने कुल 12 पदक जीते। इनमें आठ स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक शामिल हैं। नीलू मिश्रा (55+) ने हाई जंप, लॉन्ग जंप में दो स्वर्ण और 100 मीटर दौड़ में रजत जीता। रामधानी (75+) ने 10,000 मीटर, 5,000 मीटर दौड़ में दो स्वर्ण और 800 मीटर दौड़ में रजत पदक लिया। अनुराग सिंह (50+) को 5,000 मीटर रेस वॉक में स्वर्ण तथा डिस्कस थ्रो में कांस्य मिला। जेएस द्विवेदी (60+) ने जैवलिन थ्रो और शॉटपुट में दो स्वर्ण जीते। ब्रजेंद्र प्रकाश सिंह (65+) ने 5,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण और 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक प्राप्त किया। वाराणसी मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. वीके सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई दी।
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