यूपी: अशोक चौरसिया बोले- अनुसूचित समाज को विकास का भागीदार बना रही मोदी सरकार, संगठन विस्तार का संकल्प

अनुसूचित समाज को केवल वोट बैंक के नजरिये से देखने के बजाय विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक भागीदारी दिलाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। बाबा साहब के सम्मान से लेकर शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता तक सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाएं। यह बात भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने शनिवार को रोहनिया स्थित पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुसूचित मोर्चा की नवगठित कार्यसमिति की परिचयात्मक बैठक में कही।

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मुख्य अतिथि अशोक चौरसिया ने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने सामाजिक समानता, न्यायपूर्ण व्यवस्था और सभी को समान अवसर देने वाले समाज की कल्पना की थी। केंद्र सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थों का विकास, संविधान के प्रति सम्मान और उनके विचारों को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के प्रयास उनके योगदान को उचित स्थान देने की पहल हैं।