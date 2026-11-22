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अटल आवासीय विद्यालय करसड़ा में कक्षा छह और नौ में प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रवेश परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन भी शुरू हुआ। पांच जनवरी तक आवेदन जमा किया जा सकता है। 31 जनवरी को प्रवेश परीक्षा मंडल के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में होगी। उप श्रम आयुक्त डॉ. महेश कुमार पांडेय ने बताया कि करसड़ा के आवासीय स्कूल में कक्षा 6 में कुल 140 सीटें हैं। इसमें 70 बालक एवं 70 बालिका के लिए हैं। कक्षा 9 में 13 सीटें हैं। इसमें चार बालक के लिए जबकि नौ बालिका के लिए है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। इसे जमा करने की अंतिम तिथि पांच जनवरी तक है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। आवेदन पत्र भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। श्रम कार्यालय, जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय और अटल आवासीय विद्यालय करसड़ा वाराणसी से भी आवेदन पत्र मिलेगा।