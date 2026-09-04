Varanasi News: निजी क्यूआर कोड से टैक्स चोरी का आरोप, मंडप-रेस्तरां संचालकों के ठिकाने पर 24 घंटे छापा

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संवाद न्यूज एजेंसी

वाराणसी। केंद्रीय माल एवं सेवाकर (सीजीएसटी) आयुक्तालय, वाराणसी की टीम ने कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं की सूचना पर बुधवार देर रात शहर के प्रमुख मंडप और रेस्तरां संचालकों के विभिन्न ठिकानों पर छापा मारा। 20 अधिकारियों की टीम ने नारायणपुर, नरोत्तमपुर और डाफी इलाकों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ संचालकों के आवासों पर भी दबिश दी। जांच बृहस्पतिवार देर रात तक जारी रही। संयुक्त आयुक्त प्रवीण कुमार और सहायक आयुक्त अनिल कुमार के दल ने व्यावसायिक लेन-देन, बिलिंग रिकॉर्ड्स और टैक्स अनुपालन से जुड़े कई अहम दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कब्जे में लेकर रिकॉर्ड खंगाले। सूत्रों के मुताबिक, ये रेस्टोरेंट व मंडप संचालक यूपीआई से सीजीएसटी की चोरी कर रहे थे। ये आधिकारिक खाते की जगह परिवार के सदस्यों और स्टाफ के अकाउंट में क्यूआर से ग्राहकों से पेमेंट कराते थे।