वाराणसी में एयर शो: नमो घाट पर छह बेड का अस्थायी अस्पताल, 225 बेड रहेंगे सुरक्षित; व्यवस्था की होगी निगरानी

काशी के घाटों पर 22, 24 और 25 अक्तूबर को होने वाले एयर शो की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। एयरफोर्स और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में मंगलवार को तय हुआ कि नमो घाट पर छह बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा। इसका संचालन एयरफोर्स की मदद से किया जाएगा। बीएचयू अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर सहित सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में 225 बेड सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह ब्लड बैंकों में 4-4 यूनिट सभी ग्रुप के रक्त रखे जाएंगे। डोनर की सूची भी रहेगी। जिले में 24 ब्लड बैंक हैं। घाटों के नजदीक सड़क पर 50 एंबुलेंस खड़ी रहेंगी।

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एयर शो में करीब 30 लाख लोगों के आने का अनुमान है। इसमें से अधिकांश लोग घाटों पर मौजूद रहेंगे। 25 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख एयर शो देखेंगे। इसी सिलसिले में सीएमओ डॉ एनपी सिंह ने मंगलवार को स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। समीक्षा में बीएचयू अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य सरकारी-निजी अस्पतालों, ब्लड बैंकों के प्रतिनिधि शामिल रहे। सीएमओ ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी बड़ी है। हर स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी।