काशी में दिखेगी वायुसेना की ताकत: घाटों के ऊपर 1:30 घंटे का होगा एयर शो, राफेल समेत 90 फाइटर जेट होंगे शामिल

काशी के घाटों पर 24, 25 और 26 अक्तूबर को 1:30 घंटे का एयर शो होगा। राफेल सहित 90 फाइटर जेट एयर शो का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सुखोई, तेजस और मिग भी इसका हिस्सा रहेंगे। ये फाइटर प्रयागराज और बाबतपुर एयरपोर्ट से टेकऑफ करेंगे। 25 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी आएंगे।

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इस शो की सुरक्षा के मद्देनजर हर घाट पर एक वॉच टावर बनेगा। इन पर स्नाइपर्स के साथ दूरबीन लिए फोर्स तैनात रहेगी। एटीएस कमांडो की 2 टीमें आएंगी जिन्हें छह जगहों पर तैनात किया जाएगा। हर घाट पर दो मेटल डिटेक्टर और बैगेज स्कैनर लगाए जाएंगे। इसके अलावा नाव और क्रूज बंद रहेंगे। नाव पर सुरक्षा गार्ड तैनात रहेंगे जो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। 50 जगहों पर पार्किंग बनाई जाएगी। 50 जगहों पर पुलिस की हेल्प डेस्क रहेगी।इस एयर शो के लिए 25 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल, सीडीएस, तीनों फोर्स के चीफ काशी आएंगे। इसके अलावा सभी रिटायर्ड चीफ को भी न्योता दिया गया है। ये सभी लोग नमो घाट से एयर शो देखेंगे।