फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Air Formation Squadron Leader Ankita Singh armed forces not just job entire lifestyle 15 minute display

एयर फॉर्मेशन: स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने कहा- फौज कोई नौकरी नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल है; 15 मिनट होगा करतब

Thu, 22 Oct 2026 05:54 AM IST
Aman Vishwakarma हिमांशु अस्थाना, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
हिमांशु अस्थाना, अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Thu, 22 Oct 2026 05:54 AM IST
सार

काशी में एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर टीम 15 मिनट तक करतब दिखाएगी। स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने कहा कि सेना में रहना नौकरी नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल है। इसके लिए मानसिक और शारीरिक फिटनेस जरूरी है। पांच हेलीकॉप्टरों की व्यूह रचना के लिए मशहूर सारंग टीम युद्ध के साथ दुर्गम क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी तैयार रहती है।

विज्ञापन
Air Formation Squadron Leader Ankita Singh armed forces not just job entire lifestyle 15 minute display
एयर शो में हिस्सा लेने वाली सारंग टीम। - फोटो : अमर उजाला

काशी में एयर शो में करतब दिखाने वाले सारंग हेलीकॉप्टर्स पायलट युद्ध और रेस्क्यू के लिए भी उतने ही ट्रेंड हैं। गंगा पर जो फॉर्मेशन दिखाते हैं यही युद्ध या रेस्क्यू में टैक्टिक्स बन जाती हैं। ये वायुसेना के उतने ही सैनिक हैं जितने बाकी सदस्य। देश में जरूरत आन पड़ने पर इन्हें भी उतना ही तैयार रहना होता है।



Trending Videos
Air Formation Squadron Leader Ankita Singh armed forces not just job entire lifestyle 15 minute display
हेलीकाॅप्टर को ठीक करते हुए। - फोटो : अमर उजाला

यही वजह है कि इन्हें अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस पर हर दिन ध्यान देना होता। बुधवार को स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शशांक और विंग कमांडर प्रियांशु मुखर्जी सहित वायु सेना अधिकारियों ने ये बातें वाराणसी के 39 जीटीसी में अमर उजाला से बातचीत में कहीं।

Air Formation Squadron Leader Ankita Singh armed forces not just job entire lifestyle 15 minute display
एयर शो के रिहर्सल में हेलीकाॅप्टर। - फोटो : अमर उजाला

पांच हेलीकॉप्टर के साथ 15 मिनट का डिस्प्ले
स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह उत्तरप्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं। वो कहती हैं भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस को काशी में सेलिब्रेट किया जाना रोमांचित करने वाला है। वो कहती हैं वायुसेना की नौकरी एक पूरी लाइफ स्टाइल है सिर्फ जॉब नहीं। उन्हें लगता है कि युवाओं को इसे चुनना चाहिए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Air Formation Squadron Leader Ankita Singh armed forces not just job entire lifestyle 15 minute display
नमो घाट पर एयर शो की तैयारी। - फोटो : अमर उजाला

स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता ने कहा कि नमो घाट पर पांच हेलीकॉप्टर के साथ 15 मिनट का डिस्प्ले किया जा रहा है। अलग-अलग तरह के मनुअर्स और प्रदर्शन करेंगे। सारंग शो के दौरान हमारे साथ टीम कमेंटेटर होंगे जो हर एक मनुअर्स के बारे में लाइव कमेंट्री कर जानकारियां देंगे।

विज्ञापन
Air Formation Squadron Leader Ankita Singh armed forces not just job entire lifestyle 15 minute display
एयर शो में सेना के विमान। - फोटो : अमर उजाला

पहला एयर शो 22 साल पहले सिंगापुर में
टीम के साथी मेरठ के रहनेवाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट शशांक ने बताया कि साल 2003 में एडवांस्ट लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) टीम बनी। इसका काम टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन था। 2004 में सिंगापुर के एयर शो में हिस्सेदारी की। जब एएलएच (एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर) को सर्टिफिकेशन मिल गया तो लोगों को प्रेरित करने के लिए इसे सारंग हेलीकॉप्टर टीम में तब्दील कर दिया गया। हर साल हम लोग अलग-अलग जगह जाकर प्रदर्शन करते हैं। आम लोगों को इससे आर्मी स्किल्स का पता चलता है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed