एयर फॉर्मेशन: स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह ने कहा- फौज कोई नौकरी नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल है; 15 मिनट होगा करतब

1 of 9 एयर शो में हिस्सा लेने वाली सारंग टीम। - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



काशी में एयर शो में करतब दिखाने वाले सारंग हेलीकॉप्टर्स पायलट युद्ध और रेस्क्यू के लिए भी उतने ही ट्रेंड हैं। गंगा पर जो फॉर्मेशन दिखाते हैं यही युद्ध या रेस्क्यू में टैक्टिक्स बन जाती हैं। ये वायुसेना के उतने ही सैनिक हैं जितने बाकी सदस्य। देश में जरूरत आन पड़ने पर इन्हें भी उतना ही तैयार रहना होता है।





Trending Videos

2 of 9 हेलीकाॅप्टर को ठीक करते हुए। - फोटो : अमर उजाला

यही वजह है कि इन्हें अपनी फिटनेस और प्रैक्टिस पर हर दिन ध्यान देना होता। बुधवार को स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शशांक और विंग कमांडर प्रियांशु मुखर्जी सहित वायु सेना अधिकारियों ने ये बातें वाराणसी के 39 जीटीसी में अमर उजाला से बातचीत में कहीं।

3 of 9 एयर शो के रिहर्सल में हेलीकाॅप्टर। - फोटो : अमर उजाला

पांच हेलीकॉप्टर के साथ 15 मिनट का डिस्प्ले

स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता सिंह उत्तरप्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं। वो कहती हैं भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस को काशी में सेलिब्रेट किया जाना रोमांचित करने वाला है। वो कहती हैं वायुसेना की नौकरी एक पूरी लाइफ स्टाइल है सिर्फ जॉब नहीं। उन्हें लगता है कि युवाओं को इसे चुनना चाहिए।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 9 नमो घाट पर एयर शो की तैयारी। - फोटो : अमर उजाला

स्क्वॉड्रन लीडर अंकिता ने कहा कि नमो घाट पर पांच हेलीकॉप्टर के साथ 15 मिनट का डिस्प्ले किया जा रहा है। अलग-अलग तरह के मनुअर्स और प्रदर्शन करेंगे। सारंग शो के दौरान हमारे साथ टीम कमेंटेटर होंगे जो हर एक मनुअर्स के बारे में लाइव कमेंट्री कर जानकारियां देंगे।

विज्ञापन

5 of 9 एयर शो में सेना के विमान। - फोटो : अमर उजाला