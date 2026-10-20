एयर शो: एयरपोर्ट पर पहुंचे 7 विमान, लॉकीड मार्टिन सी-130जे सुपर हरक्यूलिस भरेगा उड़ान; देखा गया ग्रैंड रिहर्सल

1 of 19 बनारस में एयर शो के रिहर्सल ने सभी को चाैंकाया। - फोटो : उज्जवल गुप्ता, अमर उजाला







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एयर शो को ध्यान में रखकर काशी को आकर्षक रूप देने के लिए शहर का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट से नमो घाट तक प्रमुख मार्गों, भवनों, फ्लाईओवर, अंडरपास और दीवारों को सजाने-संवारने का काम तेजी से चल रहा है। कहीं दीवारों पर गंगा की लहरें और घाटों के दृश्य उकेरे जा रहे हैं, तो कहीं भवनों पर सुबहे बनारस की झलक दिखाई देने की तैयारी है।





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2 of 19 हैरतअंगेज करतब ने सभी को किया आकर्षित। - फोटो : अमर उजाला

स्ट्रीट लाइट, पेड़ों और पुलों पर आकर्षक रोशनी की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि एयर शो के दौरान शहर पहुंचने वाले लोगों को काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की झलक मिल सके। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने बताया कि काशी की पहचान उसकी समृद्ध विरासत, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता से है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर को सजाया जा रहा है।

3 of 19 एयर शो के लिए अभ्यास करता वायु सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर। - फोटो : अमर उजाला

एयरपोर्ट से नमो घाट तक के मार्गों पर पेंटिंग, म्यूरल आर्ट और आकर्षक लाइटिंग के माध्यम से काशी की सांस्कृतिक पहचान को उभारने का काम किया जा रहा है। दीवारों पर गंगा की लहरों, घाटों और गंगा तट के दृश्यों को उकेरा जा रहा है। वहीं, भवनों पर गंगा घाटों और सुबहे बनारस से जुड़े दृश्य दिखाई देंगे। मार्गों पर गंगा आरती के दृश्य और काशी की कला-संस्कृति से जुड़े चित्र भी देखने को मिलेंगे।

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4 of 19 एयर शो का चल रहा रिहर्सल। - फोटो : अमर उजाला

वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि चौकाघाट से नमो घाट तक दुकानों और भवनों को एकरूपता देने के लिए एक ही रंग में रंगने का काम कराया जा रहा है। इससे मार्गों का दृश्य अधिक व्यवस्थित और आकर्षक नजर आएगा। इसके साथ ही पेड़ों पर फसाड लाइटिंग और बिजली के खंभों पर स्पाइरल स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है।सौंदर्यीकरण के माध्यम से काशी की धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान को भी सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बुद्ध से जुड़े प्रसंगों के साथ काशी के गीत-संगीत और नृत्य की झलक भी सजावट का हिस्सा होगी।

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5 of 19 हेलीकाप्टर उड़ते ही बनाने लगे वीडियो। - फोटो : अमर उजाला