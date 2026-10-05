दालमंडी मार्केट में फिर शुरू हुई कार्रवाई: चौड़ीकरण के लिए पांच इमारतों को किया ध्वस्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

वाराणसी में महीनों के अंतराल के बाद दालमंडी मार्केट में तोड़फोड़ की कार्रवाई फिर से सोमवार को शुरू हुई। प्रशासन ने इस अभियान के तहत बाकी बची पांच इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई शहर के विकास और अतिक्रमण हटाने के बड़े अभियान का हिस्सा है।

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#WATCH | Varanasi, Uttar Pradesh: Demolition operations resume in Dal Mandi Market after months. The administration demolished the remaining five buildings during the operation. A large number of police personnel have been deployed, with tight security maintained across the area. Drones are also being used for surveillance and to monitor any emergency situation. (Source: ACP Dashaswamedh Varanasi) विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 5, 2026

इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। किसी भी आपातकालीन स्थिति पर नजर रखने और निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। वाराणसी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इस अभियान का उद्देश्य दाल मंडी क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाना है। यह क्षेत्र लंबे समय से अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहा था। प्रशासन ने पहले भी कई बार यहां कार्रवाई की थी।यह तोड़-फोड़ अभियान वाराणसी के मास्टर प्लान के तहत चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य शहर की सड़कों को चौड़ा करना और भीड़भाड़ कम करना है। दाल मंडी मार्केट एक पुराना और सघन व्यावसायिक क्षेत्र है। यहां अवैध निर्माण और अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित होता था। प्रशासन ने पहले भी कई चरणों में अतिक्रमण हटाया है।कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस बल ने पूरे इलाके को घेर लिया था। ड्रोन से ऊपर से लगातार निगरानी की जा रही थी। यह सुनिश्चित किया गया कि कोई अप्रिय घटना न हो। ACP दशाश्वमेध वाराणसी ने बताया कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।