पीएम मोदी का जन्मदिन: काशी से वडनगर तक भाजयुमो की 2000 किमी बाइक यात्रा, नागरिकों से लिए जाएंगे सुझाव

कुल 20 बाइक यात्राएं प्रस्तावित हैं। इनमें 10 यात्राएं वडनगर और 10 यात्राएं काशी से शुरू होंगी। प्रत्येक टोली में 25 बाइक सवार होंगे। हर बाइक पर दो लोग सवार रहेंगे। प्रतिदिन लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा का उद्देश्य रास्ते में लोगों से संवाद करना और उन्हें सेवा, राष्ट्र निर्माण का संदेश देना है। 25 यात्रियों की ओर से रोजाना एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए जाएंगे। स्वच्छता, टीबी मुक्त भारत और कुपोषण जैसे विषयों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।



इतिहास में पहली बार बनी योजना: सांसद वीडी शर्मा ने बताया कि यात्रा उत्तर प्रदेश के 46 जिलों, मध्य प्रदेश के 55 जिलों और राजस्थान के सभी 42 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके माध्यम से जन सेवा ही प्रभु सेवा के विचार को गांव और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास होगा।



सात अक्तूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 7 अक्तूबर 2026 को उनके सार्वजनिक शासन के 25 वर्ष पूरे होंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक दिलीप पटेल ने कहा कि बाइक यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा ने कहा कि युवा मोर्चा के इतिहास में इतनी बड़ी बाइक यात्रा की योजना पहले कभी नहीं बनी है।