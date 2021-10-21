Varanasi News: पं. जलपा प्रसाद मिश्र की स्मृति में सजी सुरमयी शाम

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शनिवार को समारोह की प्रथम प्रस्तुति बनारस घराने के सत्यम मिश्र के गायन से शुरू हुई। तबले पर शिवम मिश्र और सारंगी पर ओम सहाय मिश्र ने संगति की। दूसरी कड़ी में छपरा घराने के रामप्रकाश मिश्र ने राग सरस्वती में विलंबित एकताल और द्रुत लय में तुम बिन सूना सब संसार की प्रस्तुति दी। तृतीय प्रस्तुति में कथक की मनोहारी छटा बिखरी। देर रात तक चले इस समारोह में श्रोता मंत्रमुग्ध होकर झूमते रहे। संवाद

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वाराणसी। बनारस घराने के मूर्धन्य कलाकार गायनाचार्य पंडित जलपा प्रसाद मिश्र की पुण्य स्मृति में आयोजित संगीत समारोह ने रसिकों को सुर और ताल के अद्भुत संगम से सराबोर कर दिया। उनके पुत्रवत भांजे द्वय डॉ. मनोज कुमार मिश्र एवं पंकज मिश्र के संरक्षण में यह गरिमामय आयोजन विगत 25 वर्षों से अनवरत जारी है।