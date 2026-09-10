Varanasi News: संविवि में स्कूटी योजना के लिए 55 छात्राओं का हुआ सत्यापन

विज्ञापन

उत्तर प्रदेश शासन की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना-2026 के लिए सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर और इससे संबद्ध महाविद्यालयों में आवेदन करने वाली 55 छात्राओं के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी 20 ऐसी छात्राएं हैं, जिन्होंने अपना सत्यापन नहीं कराया। उन्हें जल्द औपचारिकताएं पूरी कराने कहा गया है। विवि की ओर से योजना के अंतर्गत कुल 75 पात्र मेधावी छात्राओं को चिह्नित किया गया है। इनमें से 6 सितंबर तक 55 छात्राओं का पंजीकरण एवं वैरीफिकेशन पूर्ण हो चुका है जबकि 20 छात्राओं का वैरीफिकेशन अब भी लंबित हैं। परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना छात्राओं के शैक्षिक सशक्तीकरण और उच्च शिक्षा को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।