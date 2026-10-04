काशी में 512 दुर्गा पूजा पंडाल: 725 स्थानों पर प्रतिमाएं, सड़कें और गंदे कुंड लेंगे श्रद्धालुओं की परीक्षा

पूजा पंडालों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शहर के 512 स्थानों पर पंडाल निर्माण, प्रतिमा निर्माण और विद्युत सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। दूसरी ओर खस्ताहाल सड़कें चिंता बढ़ा रही हैं। बारिश के कारण सड़कों की स्थिति और खराब हो गई है। पूजा के दौरान इन मार्गों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना है।



सड़क पर जगह-जगह गड्ढे और उभरी गिट्टियां आवागमन में परेशानी का कारण बन रही हैं। लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं होने से बारिश में स्थिति और बिगड़ गई है। पूजा के साथ विसर्जन जुलूस भी निकलता है। प्रतिमा को कंधे पर लेकर निकलने वाले जुलूस में शामिल लोगों को सड़क की खराब स्थिति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पूजा से पहले शहर की प्रमुख सड़कों की मरम्मत कराना जरूरी हो गया है।



नगर निगम की ओर से सड़कों को दुरुस्त कराने का आश्वासन दिया गया है। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि मेयर और नगर आयुक्त के निर्देश पर पूजा पंडाल समितियों से संपर्क किया जा रहा है। मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं ठीक करा दी जाएंगी। कुंडों की स्थिति ठीक नहीं है। मंदाकिनी कुंड में आज भी गणेश पूजनोत्सव और विश्वकर्मा पूजनोत्सव के अवशेष पड़े हैं।