Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   5-day Bharatanatyam dance workshop concludes at BHU

Varanasi News: बीएचयू में 5 दिन की भरतनाट्यम नृत्य कार्यशाला का समापन

Sat, 07 Nov 2026 02:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
5-day Bharatanatyam dance workshop concludes at BHU
बीएचयू में पांच दिनों की भरतनाट्यम कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। संगीत एवं मंच कला संकाय के नृत्य विभाग की ओर से पं. ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में कई नृत्य विद्यार्थियों को कई विधाओं पर बारीकी से बात की गई। एमएमवी की प्राचार्य प्रो. रीता सिंह मौजूद रहीं। वहीं, बीएचयू की सेवानिवृत्त प्रो. लयलीना भट्ट ने छात्रों को भरतनाट्यम के कई विधाओं में प्रशिक्षित किया। इस नृत्यशैली की तकनीकी जानकारी, अभिनय और कलात्मक अभिव्यक्तियों को व्यावहारिक तरीके से समझाया। इस समापन सत्र में यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स के छात्रों की ओर से प्रस्तुति दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed