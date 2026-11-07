Varanasi News: बीएचयू में 5 दिन की भरतनाट्यम नृत्य कार्यशाला का समापन

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बीएचयू में पांच दिनों की भरतनाट्यम कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। संगीत एवं मंच कला संकाय के नृत्य विभाग की ओर से पं. ओंकारनाथ ठाकुर सभागार में कई नृत्य विद्यार्थियों को कई विधाओं पर बारीकी से बात की गई। एमएमवी की प्राचार्य प्रो. रीता सिंह मौजूद रहीं। वहीं, बीएचयू की सेवानिवृत्त प्रो. लयलीना भट्ट ने छात्रों को भरतनाट्यम के कई विधाओं में प्रशिक्षित किया। इस नृत्यशैली की तकनीकी जानकारी, अभिनय और कलात्मक अभिव्यक्तियों को व्यावहारिक तरीके से समझाया। इस समापन सत्र में यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स के छात्रों की ओर से प्रस्तुति दी गई।