Varanasi News: 20 स्टार्टअप्स ने कृषि में नवाचार बढ़ाने पर दिया जोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:14 AM IST
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भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान शाहंशाहपुर में क्षितिज 2.0 कार्यक्रम के तहत 20 स्टार्टअप्स ने अपने नवाचारी विचार प्रस्तुत किए। कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन इकाई की ओर से कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने पर जोर दिया। क्षितिज 2.0 के लिए देशभर से 48 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञ समितियों ने तकनीकी नवीनता और व्यावसायिक संभावनाओं के आधार पर 20 स्टार्टअप्स का चयन किया। आईआईवीआर के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि यह पहल कृषि को टिकाऊ और लाभकारी बनाने में अहम होगी। मूल्यांकन समितियों में एसके सिंह, डीपी सिंह, हिलोल चक्रधर, सुदर्शन मौर्य, अनंत बहादुर, हरे कृष्ण, मो. शाहिद, सुधीर सिंह, स्वाति शर्मा आदि शामिल थे।
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