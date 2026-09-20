Unnao News: बच्ची के इलाज के लिए ननिहाल और पिता पक्ष में मारपीट

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सदर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह निवासी नदीम की एक साल की बेटी इसरा को सांस लेने में तकलीफ है। शुक्रवार को हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. बृज कुमार ने बच्ची की हालत नाजुक देखकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। करीब 24 घंटे बाद भी उसकी हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर करने का सुझाव दिया।इसी दौरान ननिहाल और पिता पक्ष के बीच इलाज और जिम्मेदारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। इमरजेंसी वार्ड के अंदर पहले कहासुनी हुई और फिर मारपीट होने लगी। हंगामे के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कराकर मामला शांत कराया। सीएमएस डॉ. एसके शुक्ला ने बताया कि आपसी विवाद था। किसी ने शिकायत नहीं की है।