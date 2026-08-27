Unnao News: बुजुर्ग महिलाएं बसों में करेंगी मुफ्त सफर

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सदर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। अब बुजुर्ग माताएं, यात्रा के खर्च की चिंता किए बिना ही बस से आ-जा सकेंगी। वह तीर्थाटन और परिवार व रिश्तेदारों से मिलने के लिए बसों में बिना किराया सफर कर सकेंगी।परिवहन निगम की ओर से शहर के निराला प्रेक्षागृह में मातृ शक्ति सम्मान समारोह में स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को साड़ी और मिठाई भेंट कर सम्मानित किया गया।परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अभिनव सोनकर ने उपस्थित महिलाओं ने परिवहन निगम की योजनाओं की जानकारी दी। रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की ओर से माताओं, बहनों और बेटियों को एक सहयात्री सहित निगम की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है।यह सुविधा 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। बताया कि सफर के दौरान किसी भी तरह की समस्या हो तो बस में परिचालक की सीट के पीछे लिखे नंबर पर फोन करके सूचना या शिकायत कर सकती हैं। परिवहन निगम तत्काल समस्या का समाधान करेगा।इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने अलग-अलग क्षेत्रों की पांच सौ महिलाओं को साड़ी और मिठाई भेंट करके सम्मानित किया। इससे महिलाएं खुश हो गईं।