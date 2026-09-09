कानपुर: 10-11 को अधिवक्ता नहीं करेंगे कार्य, प्रदेश सम्मेलन में जुटेंगे हजारों वकील, 55 जिलों से मिली सहमति

कानपुर में बार और लायर्स एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर 10 और 11 सितंबर को कानपुर में प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेशभर से हजारों अधिवक्ता जुटेंगे और अधिवक्ता विरोधी नियमों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय होगी। सम्मेलन के दौरान दोनों दिन अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी करेंगे। दोनों एसोसिएशन की चार अगस्त को हुई संयुक्त आम सभा में 10 व 11 सितंबर को प्रादेशिक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया था। सम्मेलन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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बार एसोसिएशन के रामनाथ सेठ हाल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय कुमार मिश्रा, लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र वर्मा व महामंत्री राजीव यादव ने संयुक्त रूप से बताया कि सम्मेलन के लिए वाटरप्रूफ पंडाल बनवाया गया है। इसमें एक हजार से ज्यादा अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। एसोसिएशन के तीनों लान को सम्मेलन के लिए तैयार किया गया है। अलग-अलग जिलों से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए कचहरी के चारों ओर आने-जाने का रास्ता सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।