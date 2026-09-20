Unnao News: पुल पर बाइक खड़ी कर युवक ने गंगा में लगाई छलांग
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:13 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:13 AM IST
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बांगरमऊ। कोतवाली क्षेत्र में नानामऊ गंगा पुल से मुस्लिम युवक ने नदी में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश करा रही है। युवक की पहचान कोतवाली क्षेत्र के भिखारीपुर पतसिया निवासी इसरार उर्फ मुनीश (20) के रूप में हुई।
बताया जाता है कि मुनीश शनिवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे बाइक से नानामऊ गंगापुल पहुंचा। बाइक खड़ी करने के बाद नदी में छलांग लगा दी। यह देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोर व मोटरबोट के जरिये गंगा में कूदे युवक की तलाश करा रही है। खबर लिखे जाने से उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं, घटना की सूचना से परिजनों में चीख पुकार मच गई। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में परिजन जानकारी नहीं दे सके।
कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि गंगा में एक युवक के कूदने की सूचना पर तलाश कराई जा रही है। परिजनों ने बताया कि वह जगतनगर में भाई के मेडिकल स्टोर पर बैठता है। उसने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में कुछ नहीं बता सके हैं।
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बताया जाता है कि मुनीश शनिवार को दोपहर बाद करीब तीन बजे बाइक से नानामऊ गंगापुल पहुंचा। बाइक खड़ी करने के बाद नदी में छलांग लगा दी। यह देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोर व मोटरबोट के जरिये गंगा में कूदे युवक की तलाश करा रही है। खबर लिखे जाने से उसका कोई पता नहीं चल सका। वहीं, घटना की सूचना से परिजनों में चीख पुकार मच गई। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इस बारे में परिजन जानकारी नहीं दे सके।
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कोतवाल अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि गंगा में एक युवक के कूदने की सूचना पर तलाश कराई जा रही है। परिजनों ने बताया कि वह जगतनगर में भाई के मेडिकल स्टोर पर बैठता है। उसने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में कुछ नहीं बता सके हैं।
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