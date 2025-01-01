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जाजमऊ पुल की मरम्मत के चलते बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है। इससे मिर्री चौराहे पर ट्रकों और डंपरों की आवाजाही बढ़ गई है। सुबह से रात तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। मिर्री चौराहे से पुरवा-सोहरामऊ और पुरवा-पाटन मार्ग जुड़ते हैं। चौराहा संकरा होने और पर्याप्त जगह न होने के कारण वाहनों के मुड़ते समय अक्सर जाम लग जाता है। इससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे जाम में विधायक अनिल सिंह भी फंस गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर जाम खुलवाना शुरू किया। इस पर कोतवाल मौके पर पहुंचे और बैरिकेडिंग लगाकर कतारबद्ध गाड़ियां निकलवाई, तब आधे घंटे बाद जाम खत्म हुआ।कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि जाजमऊ पुल पर निर्माण कार्य के चलते बड़े वाहनों की आवाजाही बढ़ी है। चौराहे पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है, जो जाम खुलवाते हैं।