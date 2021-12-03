विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नगर पंचायत फतेहपुर चौरासी के शास्त्रीनगर निवासी सहायक शिक्षक मो. इदरीश ने पुलिस को बताया कि 31 अक्टूबर 2026 को भतीजे दानिश के व्हाट्सएप से एपीके फाइल आई थी। इसके साथ गाड़ी का चालान होने संबंधी ऑडियो भी था, जिसमें आवाज भतीजे जैसी ही थी। परिचित का संदेश समझकर उन्होंने रात करीब 11 बजे फाइल खोल ली।आठ नवंबर को अजमेर में उन्होंने यूनियन बैंक खाते से फोनपे के जरिए एक दुकानदार को 60 रुपये का भुगतान किया। इसी दौरान आर्यावर्त ग्रामीण बैंक खाते से 10 हजार रुपये निकलने का मैसेज आया। इसके बाद उन्होंने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दी।जांच में पता चला कि तीन से 10 नवंबर के बीच खाते से 31 बार में कुल 2,69,498 रुपये निकाल लिए गए। साइबर थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।