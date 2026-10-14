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Unnao News: बाग में लगे फंदे से लटका मिला श्रमिक का शव

Wed, 14 Oct 2026 01:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:23 AM IST
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unnao news
उन्नाव। भतावां गांव में श्रमिक का शव मंगलवार सुबह पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। पुलिस ने जांच की तो परिजनों ने शराब का लती बताया।
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सदर कोतवाली के भतावां गांव निवासी रिंकू (22) मजदूरी करता था। सोमवार की शाम वह घर से साइकिल लेकर निकला लेकिन नहीं लौटा। मंगलवार भोर पहर खेत की ओर गए लोगों ने दोस्तीनगर मार्ग पर घर से करीब 500 मीटर आगे पूर्व प्रधान कमलेश के बाग में फंदे से उसका शव लटका देखा। लोगों की सूचना पर परिजन वहां पहुंचे।

बड़े भाई श्याम बाबू ने बताया कि रिंकू दो भाइयों में सबसे छोटा था। पिता ने बताया कि वह पहले भी दो बार फंदे से लटककर जान देने की कोशिश कर चुका है। समय रहते नजर पड़ने से उसे बचा लिया गया। कोतवाल चंद्रकांत मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
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