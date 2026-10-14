छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती सरकार : श्यामलाल पाल

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उन्होंने बताया कि पीडीए सम्मेलन के दौरान और बाद में बड़ी संख्या में अभिभावकों और छात्रों ने वेबसाइट से जुड़ी समस्या बताई। नए प्रावधान इसी लिए बढ़ाए जाते हैं कि कार्य में अड़ंगा लगे। शिक्षण संस्थानों की शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हो रहा। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अटका है। इससे पहले घाटमपुर के नौबस्ता चौराहे पर समाजवादी युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. इमरान, महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव मिंटू, सयुस महानगर अध्यक्ष अर्पित त्रिवेदी, सौरभ और संजय यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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कानपुर। सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अब छात्रों की छात्रवृत्ति पर डाका डाल रही है। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित वेबसाइट की गड़बड़ियां सुधारने में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि छात्र आवेदन न कर पाएं और बाद में जिम्मेदार तिथि निकलने का रोना रोकर पल्ला झाड़ लें। वह घाटमपुर में आयोजित पीडीए सम्मेलन में शिरकत करने आए थे। इसके बाद तिलकनगर में महानगर इकाई के पदाधिकारियों के साथ बात की।