Unnao News: पांच दिन बाद भी बीडीओ तक नहीं पहुंची जांच रिपोर्ट

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विश्व पर्यावरण दिवस पांच जून पर रोपने के लिए कोरारीकला में 1500 पौधे आए थे। ये पौधे आरआरसी सेंटर पर पड़े-पड़े ही सूख गए थे। अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए बीडीओ फहद खान ने एडीओ पंचायत संदीप मिश्रा ने स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने पौधे कार्यभार संभालने से पहले आने का हवाला देते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया था।एडीओ के जवाब से असंतुष्ट बीडीओ ने लघु सिंचाई विभाग के जेई सूर्यनाथ और एपीओ योगेश की समिति बनाकर मामले की जांच के आदेश दिए थे। जेई सूर्यनाथ ने बताया कि जांच के दौरान कोरारी गांव में पौधे तो दूर उन्हें लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे भी नहीं मिले। बताया कि जांच रिपोर्ट आठ अक्तूबर को डाक में रिसीव करवा दी थी। बीडीओ फहद खान का कहना है कि जांच आख्या अभी नहीं मिली है। मिलने पर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।अन्य मामले में निलंबित किए जा चुके है एडीओ पंचायतकोरारी कला में मृत मिले गोवंशों को दफनाने की व्यवस्था न कराने पर 14 अगस्त को एडीओ पंचायत संदीप मिश्रा को निलंबित कर दिया था। हालांकि पांच अक्तूबर को उन्हें बहाल कर दिया गया। इसके बाद उन्हें जमुका क्लस्टर से हटा दिया गया। बिछिया क्लस्टर में वित्तीय कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पौधे सूखने के मामले की जांच अभी चल रही है।