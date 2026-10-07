फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Unnao News ›   unnao news

Unnao News: किसान की संदिग्ध हालात में मौत

Wed, 07 Oct 2026 01:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:02 AM IST
विज्ञापन
unnao news
बीघापुर। मगरायर गांव में किसान की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजन ने हृदयगति रुकने से मौत की सूचना पुलिस को दी। पोस्टमार्टम में सिर में गंभीर चोट मिली है।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के मगरायर गांव निवासी रामसहाय (48) खेती करते थे। शराब की लत से उनका आए दिन घर वालों से विवाद होता था। चर्चा है कि सोमवार देर शाम भी घर से विवाद की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद बेटे शुभम ने पुलिस को सूचना दी कि पिता की हृदयगति रुकने से मौत हो गई है। पुलिस ने जांच की तो गले में भी हल्का निशान मिला। इससे फंदा लगाने की आशंका हुई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें सिर में एक ही गंभीर चोट से मौत की बात सामने आई। किसान के आठ बच्चों में सात बेटियां और एक बेटा है। दो बेटियों की शादी हो चुकी है। पति की मौत से पत्नी सुमन और अन्य परिजन बेहाल हैं।
विज्ञापन

कोतवाल अश्वनी मिश्र ने बताया कि परिजनों ने हृदयगति रुकने से मौत की सूचना दी थी। जांच हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed