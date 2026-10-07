Unnao News: किसान की संदिग्ध हालात में मौत

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कोतवाली क्षेत्र के मगरायर गांव निवासी रामसहाय (48) खेती करते थे। शराब की लत से उनका आए दिन घर वालों से विवाद होता था। चर्चा है कि सोमवार देर शाम भी घर से विवाद की आवाजें आ रही थीं। कुछ देर बाद बेटे शुभम ने पुलिस को सूचना दी कि पिता की हृदयगति रुकने से मौत हो गई है। पुलिस ने जांच की तो गले में भी हल्का निशान मिला। इससे फंदा लगाने की आशंका हुई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें सिर में एक ही गंभीर चोट से मौत की बात सामने आई। किसान के आठ बच्चों में सात बेटियां और एक बेटा है। दो बेटियों की शादी हो चुकी है। पति की मौत से पत्नी सुमन और अन्य परिजन बेहाल हैं।कोतवाल अश्वनी मिश्र ने बताया कि परिजनों ने हृदयगति रुकने से मौत की सूचना दी थी। जांच हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।