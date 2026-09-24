Unnao News: एफएलएन प्रशिक्षण में अनुपस्थित बीईओ का तबादला
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:07 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:07 AM IST
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उन्नाव। एफएलएन प्रशिक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। बीएसए शैलेष कुमार पांडेय के निरीक्षण में यह हकीकत सामने आई। निरीक्षण के दौरान नवाबगंज की बीईओ बिना सूचना अनुपस्थित मिलीं। इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया।
बीएसए शैलेष कुमार पांडेय ने नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र का निरीक्षण किया। यहां प्रशिक्षण से 25 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। बीईओ शुचि गुप्ता भी बिना सूचना गायब मिलीं। उनकी लोकेशन लखनऊ में पाई गई। इस पर उन्हें नवाबगंज से हटाकर सफीपुर भेज दिया। फतेहपुर चौरासी के बीईओ विनय कुमार को नवाबगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसी तरह असोहा बीआरसी में भी प्रशिक्षण के दौरान 16 शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित मिले। असोहा के बखरीहार प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका अंजू सिंह भी अनुपस्थित मिलीं।
बीएसए ने नवाबगंज और असोहा बीआरसी से 41 अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। बखरीहार प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका अंजू सिंह का वेतन भी रोका गया है। अनुपस्थित शिक्षकों से कारण सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीएसए ने बताया कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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बीएसए शैलेष कुमार पांडेय ने नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र का निरीक्षण किया। यहां प्रशिक्षण से 25 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। बीईओ शुचि गुप्ता भी बिना सूचना गायब मिलीं। उनकी लोकेशन लखनऊ में पाई गई। इस पर उन्हें नवाबगंज से हटाकर सफीपुर भेज दिया। फतेहपुर चौरासी के बीईओ विनय कुमार को नवाबगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया है। इसी तरह असोहा बीआरसी में भी प्रशिक्षण के दौरान 16 शिक्षक बिना सूचना अनुपस्थित मिले। असोहा के बखरीहार प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका अंजू सिंह भी अनुपस्थित मिलीं।
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बीएसए ने नवाबगंज और असोहा बीआरसी से 41 अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। बखरीहार प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका अंजू सिंह का वेतन भी रोका गया है। अनुपस्थित शिक्षकों से कारण सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। बीएसए ने बताया कि जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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