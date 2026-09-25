Unnao News: भाषण प्रतियोगिता में श्रुति को पहला स्थान

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स्वच्छता ही सेवा एवं सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत प्रो. हेमेंद्र सिंह सेंगर ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। दो चरणों में आयोजित कार्यक्रम में पहले नुक्कड़ नाटक जिसका विषय ‘स्वच्छता ही सेवा’ एवं ‘विकसित भारत 2047 की संकल्पना’ पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। इसके बाद छात्रों ने पोस्टर और भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इसका विषय विकसित भारत 2047 की संकल्पना था। इसके अलावा स्वास्थ्य और व्यक्तिगत स्वच्छता विषय पर चर्चा हुई। प्रतियोगिता में 105 छात्रों ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल में शामिल डॉ. रंजीत सिंह, डॉ. विपिन सिंह, डॉ. शुभ द्विवेदी, डॉ. रेनू गुप्ता और डॉ. महजबी खान ने विजेताओं की घोषणा की। सभी विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया। डॉ. रचना त्रिवेदी ने निर्णायक मंडल का आभार व्यक्त किया।

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उन्नाव। डीएसएन डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भाषण और पोस्टर प्रतियोगिता भी हुई। उसमें विजयी छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। भाषण प्रतियोगिता में श्रुति शुक्ला ने पहला, दूसरा स्थान क्षत्राणी और अभया ने और तीसरा स्थान एमन और वसीम ने हासिल किया।