Unnao News: प्लॉट बेचने के नाम पर 18 लाख की ठगी का आरोप, पांच पर प्राथमिकी

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कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कस्टोलवा निवासी शुभम बाजपेई ने न्यायालय में दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि शीतलगंज निवासी शैलेंद्र, रजनीकांत और अन्य ने कस्बे के मौरावां रोड पर एक विद्यालय के पास स्थित प्लॉट बेचने की बात कही। भरोसे में आकर उसने अलग-अलग तारीखों में बैंक खाते से आरटीजीएस और चेक के माध्यम से 18 लाख रुपये दे दिए।आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी बैनामा टालते रहे और रुपये वापस मांगने पर जान से मारने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने बताया कि छह अप्रैल 2026 की रात करीब आठ से नौ बजे वह शीतलगंज स्थित आनंदेश्वरी मंदिर जाते समय रास्ते में रामबाबू शुक्ला, शैलेंद्र, रजनीकांत, रजनीश शर्मा और अनुराग शुक्ला ने उसे रोक लिया। इन लोगों ने रुपये भूल जाने की धमकी देते हुए पिटाई कर दी। किसी तरह उसने भाग कर जान बचाई। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर उसने न्यायालय की शरण ली।कोतवाल भवन सिंह मौर्य ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।