कानपुर: फसल बचाने गए पिता-पुत्र पर सांड का हमला, बेटे की मौत; पिता गंभीर

माखी थाना क्षेत्र के पैगम्बरपुर गांव निवासी रज्जू (62) का आबादी के पास खेत है। उन्होंने खेत में मक्का की फसल बोई है। शनिवार सुबह छुट्टा मवेशी खेत में घुसकर फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। मवेशियों को भगाने के लिए रज्जू अपने 30 वर्षीय बेटे जगदीश के साथ लाठी लेकर खेत पहुंचे।

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