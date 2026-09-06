Unnao News: पंखे के कटे तार पर पैर पड़ने से महिला करंट से झुलसी

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आसीवन थानाक्षेत्र के गांव आवागोझा निवासी सुमन (50) पत्नी उमाशंकर शनिवार सुबह 11 बजे घर के काम कर रही थीं। पास में चल रहे फर्राटा पंखे का तार जमीन पर पड़ा था। उसके कटे तार पर पैर पड़ने से सुमन करंट की चपेट में आ गईं। आनन-फानन परिजनों ने पंखे का प्लग हटाकर उनको निजी वाहन से मियागंज सीएचसी लाए। प्राथमिक उपचार के बाद गंंभीर हालत में डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। (संवाद)

सफीपुर। फर्राटा पंखे के कटे तार पर पैर पड़ने से महिला करंट की चपेट में आकर झुलस गई। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।