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डीएम ने बताया कि 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक एक पाली में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए 16 विकासखंडों में 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्र व्यवस्थापकों से कहा कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। केंद्रों पर साफ-सफाई, पेयजल, बिजली व अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाए।परीक्षा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कराई जाए। सभी कक्ष निरीक्षक समय से केंद्र में पहुंच जाएं। कुल 7555 परीक्षार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होंगे। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त सहित सभी परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य मौजूद रहे।