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शुक्रवार को हुए दंगल में 24 कुश्तियां हुई। ओरहर के जयंत ने बाराबंकी के कलुवा पहलवान को हराया। राहुल इटावा व सुऐब लखनऊ के बीच बराबर की कुश्ती हुई। भूरा पहलवान कन्नौज व संजय कानपुर के बीच कांटे की कुश्ती हुई। दंगल में मथुरा, इटावा, दिल्ली, राजस्थान व अन्य प्रांतों के पहलवानों ने कुश्ती कला का प्रदर्शन किया।दंगल की निर्णायक कुश्ती कानपुर के रवि पहलवान व दिल्ली के मोहित के बीच हुई। इसमें रवि को दंगल केसरी के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख कृष्णपाल सिंह, पूर्व प्रधान व दंगल आयोजक दिलीप सिंह, पवन द्विवेदी, मनोज सिंह, महेंद्र शुक्ला, हरिकरन सिंह, मंटू सिंह व अर्जुन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।