Unnao News: दिल्ली के मोहित को हरा कानपुर के रवि पहलवान दंगल केसरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:08 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 01:08 AM IST
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उन्नाव। बिछिया क्षेत्र के गांव ओरहर स्थित साखो देवी मंदिर प्रांगण में देवोत्थानी एकादशी पर्व पर दंगल आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली के मोहित को हराकर कानपुर के रवि पहलवान ने दंगल केसरी का खिताब जीता।
शुक्रवार को हुए दंगल में 24 कुश्तियां हुई। ओरहर के जयंत ने बाराबंकी के कलुवा पहलवान को हराया। राहुल इटावा व सुऐब लखनऊ के बीच बराबर की कुश्ती हुई। भूरा पहलवान कन्नौज व संजय कानपुर के बीच कांटे की कुश्ती हुई। दंगल में मथुरा, इटावा, दिल्ली, राजस्थान व अन्य प्रांतों के पहलवानों ने कुश्ती कला का प्रदर्शन किया।
दंगल की निर्णायक कुश्ती कानपुर के रवि पहलवान व दिल्ली के मोहित के बीच हुई। इसमें रवि को दंगल केसरी के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख कृष्णपाल सिंह, पूर्व प्रधान व दंगल आयोजक दिलीप सिंह, पवन द्विवेदी, मनोज सिंह, महेंद्र शुक्ला, हरिकरन सिंह, मंटू सिंह व अर्जुन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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शुक्रवार को हुए दंगल में 24 कुश्तियां हुई। ओरहर के जयंत ने बाराबंकी के कलुवा पहलवान को हराया। राहुल इटावा व सुऐब लखनऊ के बीच बराबर की कुश्ती हुई। भूरा पहलवान कन्नौज व संजय कानपुर के बीच कांटे की कुश्ती हुई। दंगल में मथुरा, इटावा, दिल्ली, राजस्थान व अन्य प्रांतों के पहलवानों ने कुश्ती कला का प्रदर्शन किया।
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दंगल की निर्णायक कुश्ती कानपुर के रवि पहलवान व दिल्ली के मोहित के बीच हुई। इसमें रवि को दंगल केसरी के खिताब से नवाजा गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख कृष्णपाल सिंह, पूर्व प्रधान व दंगल आयोजक दिलीप सिंह, पवन द्विवेदी, मनोज सिंह, महेंद्र शुक्ला, हरिकरन सिंह, मंटू सिंह व अर्जुन यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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