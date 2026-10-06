Unnao News: 10505 शिकायतों के निस्तारण में 8058 संतुष्ट, प्रदेश में चौथा स्थान

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राज्य सरकार ने प्रभावी शिकायत प्रबंधन, निवारण और निगरानी के लिए समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (जनसुनवाई) तैयार की है। इसके माध्यम से विभिन्न शिकायत प्रबंध प्रणालियों को एकीकृत करके jansunwai.up.nic.in पर समाहित किया गया है। एक से 30 सितंबर के बीच में इस पोर्टल पर 10505 शिकायतें आईं, जिनमें मुख्यमंत्री संदर्भित, ऑनलाइन संदर्भ, डीएम-एसपी, जनसेवा/लोकवाणी पीजी पोर्टल और संपूर्ण तहसील समाधान दिवस की बिजली, राजस्व, ग्राम पंचायत, आपूर्ति सहित अन्य विभागों की शिकायतें शामिल रहीं।इन शिकायतों का समयसीमा के अंदर शत प्रतिशत निस्तारण करने का दावा विभिन्न विभागों के अफसरों ने किया तो शासन से फोन से फीडबैक लिया गया। इसमें 8058 फरियादियों ने फीडबैक में शिकायतों के निस्तारण में संतुष्टि जताई। शेष 2447 शिकायतकर्ताओं ने किए गए निस्तारण को नकार दिया। निस्तारण में 77 संतुष्टि प्रतिशत रहने पर प्रदेशस्तर पर तय होने वाली रैंकिंग में जनपद ने चौथा स्थान हासिल किया।डीएम घनश्याम मीना ने बताया कि शिकायत के निस्तारण के बाद शिकायतकर्ता को कार्रवाई की भी जानकारी दी जाती है। कहा कि आने वाले समय में प्रयास शत प्रतिशत शिकायतों के निस्तारण की संतुष्टि का रहेगा, जिससे प्रदेश में जनपद को पहला स्थान हासिल हो सके।