Unnao News: रोहिणी नक्षत्र के शुभ संयोग के बीच आज मनेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

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गांधीनगर स्थित श्रीराम कृष्ण दुर्गा मंदिर के पुजारी व आचार्य पंकज शुक्ला ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर तिथि व नक्षत्र का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। बृहस्पतिवार रात 2:25 बजे अष्टमी लग रही है जो शुक्रवार रात 12:13 बजे तक रहेगी। भगवान श्रीकृष्ण का जन्म द्वापरयुग में हुआ था। उस समय रात के 12 बजे थे। अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। इस बार भी अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग शुक्रवार की रात बन रहा है। इस कारण जन्माष्टमी चार सितंबर को ही मनाई जाएगी। बताया कि भक्त दिन भर उपवास रखें। भजन कीर्तन करते रहें।रात 12 बजे प्रगटोत्सव मनाकर व्रत तोड़ें। बताया कि इस व्रत को करने वाला भक्त उत्तम आयु प्राप्त करता है। साल भर निरोग रहता है।इंसेट-1बाजारों में रही रौनकश्रीजन्माष्टमी को लेकर बाजार में भी रौनक बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को पूरे दिन खरीदारी चलती रही। बाजार कृष्ण भक्तों से गुलजार रहे। श्रद्धालुओं ने दुकानों पर पहुंचकर कृष्ण के लिए वस्त्र, आभूषण व व्रत के लिए खान-पान की सामग्री खरीदी।