Unnao News: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तीन जगह धंसी साइड पटरी

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कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 50.6 पर भटखेरवा के पास जलनिकासी नाली के नीचे की मिट्टी धंस गई। इसी लेन में किलोमीटर संख्या 51.3 पर झाऊखेड़ा के पास भी कई जगह साइड की मिट्टी बह गई। लखनऊ से कानपुर आने वाली लेन पर किलोमीटर 52 के पास साइड कटान से एक गड्ढा हो गया है। पीएनसी लगातार इन क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराती रही। वहीं गिट्टी व मिट्टी फैलने से सड़क पर पानी रुकने की समस्या को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार को मशीन से सफाई शुरू कराई गई है। जेई ने बताया कि सड़क पर गिट्टी को फैलने से रोकने और जलनिकासी को सुचारु रखने के लिए इस तरह से सफाई कराई जा रही है।वहीं निर्माण एजेंसी ने एक्सप्रेसवे के किनारे तक मवेशी चराने वालों को सख्त हिदायत दी है। अधिकारियों ने बताया कि मवेशियों की आवाजाही से मिट्टी स्लोप को नुकसान पहुंचता है और बारिश होने पर कटान बढ़ती चली जाती है। उन्होंने तोड़ी गई फेंसिंग की भी मरम्मत शुरू कराई है।एक्सप्रेसवे पर जहां भी दबने, धंसने या मिट्टी कटने की समस्या आ रही है, उसकी तुरंत मरम्मत कराई जा रही है। एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारु रहे और मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जो भी आवश्यक है वह सभी काम कराए जा रहे हैं। सड़क दबने की समस्या लगभग खत्म है। केवल पानी के बहाव से मिट्टी कटने और साइड पटरी दबने की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें भी तुरंत ही ठीक कराया जा रहा है।-विजय एस कुंडू, मैनेजर पीएनसी।