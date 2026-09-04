Unnao News: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तीन जगह धंसी साइड पटरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:26 AM IST
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असोहा। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बृहस्पतिवार को तीन और स्थानों पर साइड पटरी धंस गई। जलनिकासी के लिए बनी नालियों की बजाय दूसरे स्थान से पानी बहने से मिट्टी का कटान हुआ। निर्माण एजेंसी पीएनसी धंसे हुए हिस्सों की मरम्मत करा रही है। उधर, फैली गिट्टी और मिट्टी से पानी सड़क पर पानी न भरे इसके लिए मशीन से सफाई कराई जा रही है। निर्माण एजेंसी के लोगों ने कट रही मिट्टी के लिए मवेशियों को भी बड़ी वजह मानते हुए चेतावनी दी है।
कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 50.6 पर भटखेरवा के पास जलनिकासी नाली के नीचे की मिट्टी धंस गई। इसी लेन में किलोमीटर संख्या 51.3 पर झाऊखेड़ा के पास भी कई जगह साइड की मिट्टी बह गई। लखनऊ से कानपुर आने वाली लेन पर किलोमीटर 52 के पास साइड कटान से एक गड्ढा हो गया है। पीएनसी लगातार इन क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराती रही। वहीं गिट्टी व मिट्टी फैलने से सड़क पर पानी रुकने की समस्या को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार को मशीन से सफाई शुरू कराई गई है। जेई ने बताया कि सड़क पर गिट्टी को फैलने से रोकने और जलनिकासी को सुचारु रखने के लिए इस तरह से सफाई कराई जा रही है।
वहीं निर्माण एजेंसी ने एक्सप्रेसवे के किनारे तक मवेशी चराने वालों को सख्त हिदायत दी है। अधिकारियों ने बताया कि मवेशियों की आवाजाही से मिट्टी स्लोप को नुकसान पहुंचता है और बारिश होने पर कटान बढ़ती चली जाती है। उन्होंने तोड़ी गई फेंसिंग की भी मरम्मत शुरू कराई है।
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एक्सप्रेसवे पर जहां भी दबने, धंसने या मिट्टी कटने की समस्या आ रही है, उसकी तुरंत मरम्मत कराई जा रही है। एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारु रहे और मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जो भी आवश्यक है वह सभी काम कराए जा रहे हैं। सड़क दबने की समस्या लगभग खत्म है। केवल पानी के बहाव से मिट्टी कटने और साइड पटरी दबने की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें भी तुरंत ही ठीक कराया जा रहा है।-विजय एस कुंडू, मैनेजर पीएनसी।
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कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर किलोमीटर संख्या 50.6 पर भटखेरवा के पास जलनिकासी नाली के नीचे की मिट्टी धंस गई। इसी लेन में किलोमीटर संख्या 51.3 पर झाऊखेड़ा के पास भी कई जगह साइड की मिट्टी बह गई। लखनऊ से कानपुर आने वाली लेन पर किलोमीटर 52 के पास साइड कटान से एक गड्ढा हो गया है। पीएनसी लगातार इन क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कराती रही। वहीं गिट्टी व मिट्टी फैलने से सड़क पर पानी रुकने की समस्या को दूर करने के लिए बृहस्पतिवार को मशीन से सफाई शुरू कराई गई है। जेई ने बताया कि सड़क पर गिट्टी को फैलने से रोकने और जलनिकासी को सुचारु रखने के लिए इस तरह से सफाई कराई जा रही है।
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वहीं निर्माण एजेंसी ने एक्सप्रेसवे के किनारे तक मवेशी चराने वालों को सख्त हिदायत दी है। अधिकारियों ने बताया कि मवेशियों की आवाजाही से मिट्टी स्लोप को नुकसान पहुंचता है और बारिश होने पर कटान बढ़ती चली जाती है। उन्होंने तोड़ी गई फेंसिंग की भी मरम्मत शुरू कराई है।
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एक्सप्रेसवे पर जहां भी दबने, धंसने या मिट्टी कटने की समस्या आ रही है, उसकी तुरंत मरम्मत कराई जा रही है। एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारु रहे और मुसाफिरों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जो भी आवश्यक है वह सभी काम कराए जा रहे हैं। सड़क दबने की समस्या लगभग खत्म है। केवल पानी के बहाव से मिट्टी कटने और साइड पटरी दबने की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें भी तुरंत ही ठीक कराया जा रहा है।-विजय एस कुंडू, मैनेजर पीएनसी।