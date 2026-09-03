गरीबों की दुश्मन है भाजपा सरकार : पाल
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:09 AM IST
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सफीपुर (उन्नाव)। कस्बे में पीडीए की बैठक हुई। मुख्य अतिथि सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों की दुश्मन है। इस सरकार ने 26 हजार स्कूल बंद कर दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार सपा की पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार काे यह भय है कि गरीब का बच्चा पढ़ गया तो फिर वह राज कैसे कर पाएंगे। कहा कि मंच पर मौजूद सब कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिसे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौपेंगे, सभी उसके साथ क्षेत्र में उतरकर पूर्ण समर्पित होकर चुनाव लड़ाएंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनाएंगे।
जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश तो दूर जनपद सामने है। जो भाजपा विधायक हैं उनके सभी कृत्य उनकी कार्य शैली बता रहे हैं। हर पटल पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। बैठक में पूर्व मंत्री सुधीर रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा, सूर्यकांत वर्मा, जितेंद्र वर्मा, स्वप्निल चौधरी, रामबरन कुरील, शुजाउर्रहमान, जितेंद्र कुशवाहा, हेमंत पाल व मकसूद अली आदि मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार काे यह भय है कि गरीब का बच्चा पढ़ गया तो फिर वह राज कैसे कर पाएंगे। कहा कि मंच पर मौजूद सब कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिसे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौपेंगे, सभी उसके साथ क्षेत्र में उतरकर पूर्ण समर्पित होकर चुनाव लड़ाएंगे और 2027 में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनाएंगे।
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जिलाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि प्रदेश तो दूर जनपद सामने है। जो भाजपा विधायक हैं उनके सभी कृत्य उनकी कार्य शैली बता रहे हैं। हर पटल पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। बैठक में पूर्व मंत्री सुधीर रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सीएल वर्मा, सूर्यकांत वर्मा, जितेंद्र वर्मा, स्वप्निल चौधरी, रामबरन कुरील, शुजाउर्रहमान, जितेंद्र कुशवाहा, हेमंत पाल व मकसूद अली आदि मौजूद रहे।
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