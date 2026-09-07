Unnao News: कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दो जगह फिर धंसी साइड पटरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
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असोहा। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर दो स्थानों पर साइड पटरी धंस गई है। जलनिकासी के लिए बनी नालियों से पानी न निकलने के कारण मिट्टी का कटाव हुआ। इस घटना के बाद निर्माण एजेंसी पीएनसी ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।
यह घटना शनिवार और रविवार के बीच कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर हुई। किलोमीटर संख्या 47.4 और 46.9 के पटकापुर के पास साइड पटरी की मिट्टी धंस गई। इस घटना से एक्सप्रेसवे पर आवागमन करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। जुलाई में उद्घाटन के बाद से ही कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण सवालों के घेरे में रहा है।
पहले भी सड़क धंसने और साइड की मिट्टी कटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। निर्माण एजेंसी पीएनसी ने श्रमिकों और जेसीबी मशीनों को लगाकर मरम्मत कार्य शुरू कराया है। एजेंसी के मैनेजर विजय एस कुंडू ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी एक्सप्रेसवे की खामियों को लगातार दुरुस्त कर रही है। फुटपाथ क्षेत्र में रोलिंग कराकर उसे भी मजबूत किया जा रहा है।
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बार-बार सामने आ रही खामियां
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जुलाई में शुरू होने के बाद से यह एक्सप्रेसवे लगातार सुर्खियों में रहा है। कभी सड़क धंसने की खबरें आती हैं तो कभी साइड की मिट्टी कटने की। ताजा घटना ने एक बार फिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि उचित जलनिकासी व्यवस्था का अभाव एक बड़ी समस्या है।
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यह घटना शनिवार और रविवार के बीच कानपुर से लखनऊ जाने वाली लेन पर हुई। किलोमीटर संख्या 47.4 और 46.9 के पटकापुर के पास साइड पटरी की मिट्टी धंस गई। इस घटना से एक्सप्रेसवे पर आवागमन करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। जुलाई में उद्घाटन के बाद से ही कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण सवालों के घेरे में रहा है।
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पहले भी सड़क धंसने और साइड की मिट्टी कटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। निर्माण एजेंसी पीएनसी ने श्रमिकों और जेसीबी मशीनों को लगाकर मरम्मत कार्य शुरू कराया है। एजेंसी के मैनेजर विजय एस कुंडू ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एजेंसी एक्सप्रेसवे की खामियों को लगातार दुरुस्त कर रही है। फुटपाथ क्षेत्र में रोलिंग कराकर उसे भी मजबूत किया जा रहा है।
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बार-बार सामने आ रही खामियां
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद से ही इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। जुलाई में शुरू होने के बाद से यह एक्सप्रेसवे लगातार सुर्खियों में रहा है। कभी सड़क धंसने की खबरें आती हैं तो कभी साइड की मिट्टी कटने की। ताजा घटना ने एक बार फिर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि उचित जलनिकासी व्यवस्था का अभाव एक बड़ी समस्या है।