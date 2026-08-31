Unnao News: हाईवे पर खड़े डंपर से टकराई रोडवेज बस, चालक की मौत

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बस्ती डिपो की रोडवेज बस 49 सवारियों को बैठाकर रविवार भोर पहर कानपुर जा रही थी। लखनऊ-कानपुर हाईवे पर अजगैन कोतवाली क्षेत्र के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास एक ढाबे के सामने खड़े डंपर में बस पीछे से भिड़ गई। घटना के समय यात्री नींद में थे। अचानक तेज धमाका होने पर चीख पड़े। हादसे में बस्ती जिले के मरोटिया थाना परशुरामपुर बस्ती निवासी चालक देवीप्रसाद (35) पुत्र इंद्रजीत यादव के गंभीर घायल होने के साथ 19 सवारियों को चोटें आईं। पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को सीएचसी भिजवाया। डॉक्टर ने चालक देवीप्रसाद को मृत घोषित कर दिया। मामूली रूप से घायल बस परिचालक सुनील कुमार चौहान, रामचेत (70), हरिश्चंद्र(42), ब्रजलता(40), वैष्णवी (23), अनन्या(20), शोभित (20), विकास(19), इंद्रपाल(20), कलावती(60), अमृतराज(19), सुमित्रा(28), कलावती(70), पंकज(44), मनीषा(27), सत्यम(21) और रामू (30) प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए। बस्ती के रशीद (24) और दिनेश (48) की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल रेफर किया गया। चचेरे भाई देवनारायण ने बताया कि चालक ने तीन साल पहले बस चलाना शुरू किया था। वह चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। पति की मौत से पत्नी गुड़िया, मां कबूतरा देवी और दो बेटी और बेटा बेहाल हैं।कोतवाल सुरेश सिंह ने बताया कि डंपर चालक ढाबे में खाना खाने के लिए रुका था। तभी हादसा हो गया। घटना में बस चालक की मौत हुई है।